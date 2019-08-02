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مرأة

تجنب الدخول في مغامرات.. نصيحة عبير فؤاد لمواليد يوم 2 أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:56 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 2 أغسطس فإن ذلك يعني أنك محدد في أهدافك.. أنت أيضا عاطفي وحساس ومتقلب المزاج، وتحتاج دائما لتأكيد ذاتك.

وتقول عبير لمولود هذا اليوم أنك بحاجة لمن يمنحك التوازن النفسي والعاطفي كي تستطيع أن تحقق صعودا وارتفاعا.

وقدمت نصيحة يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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