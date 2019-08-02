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محافظات

تنفيذ 100 سقف للمنازل في الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:14 ص
محافظة الاقصر
محافظة الاقصر
شمس يونس
قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أن المديرية أعدت خطة لحصر كافة القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة.

وأضاف فاروق، أنه تم عمل 100 سقف للمنازل بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر،  بالإضافة إلى قرية الكلابية بمركز إسنا جنوب الأقصر التى أصبحت قرية نموذجية حيث تم عمل دراسة احتياجات أهل القرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها والتى تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

وأوضح أنه تم بناء المنازل المتهالكة والمبنية بالطين، وتجهيز المنازل من أعمال النجارة والتشطيبات وساهمت الجمعيات الأهلية فى توصيل وصلات مياه الشرب لمنازل القرية.

وأكد وكيل وزارة التضامن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا بالغًا بالقرى الأكثر فقرًا بهدف العمل على تحسين مستوى المعيشة بهذه المناطق وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، وذلك من خلال دمجها ضمن خطة الحكومة لأنها الأولى بالرعاية الكاملة.

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