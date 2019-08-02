إزالة 8 حالات تعد على الأراضي بشمال الأقصر

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر عن شن المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأوضح رئيس مركز البياضية أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 8 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 22 فدانا 39 قيراطا و 17 سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



وقاد الحملة كل من أشرف محسوب سكرتير المدينة، وبالتنسيق مع القوة الأمنية المرافقة برئاسة كل من الرائد أحمد الدهان نائب مأمور البياضية، والرائد أدهم الملواني رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة معهم.