عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-8-2019

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، لذلك تقدّم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الموافق 2 اغسطس 2019، لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أي قرار.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
صحيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وسط العائلة على أكمل وجه.
اجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.
اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للمعاملات التجارية.. وقد تنجح في تحقيق مكاسب مما يشجعك على الاجتهاد.
اجتماعيا ومهنيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا ويقظة ذهنية ويساعدك على التعامل بحكمة وتروي.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: الشمس والقمر والمريخ في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في برجك يمدانك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدانك على التأثير في الآخر.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا: كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك.
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو إخفائها عمن حولك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.
اجتماعيا: قد تشترك اليوم مع الأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عائليا: يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.
مهنيا واجتماعيا: تطالبك الكواكب بالمضي على مهل وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.
عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.
ماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.
اجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.
عاطفيا وعائليا: تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
صحيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وسط العائلة على أكمل وجه.
اجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.
اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للمعاملات التجارية.. وقد تنجح في تحقيق مكاسب مما يشجعك على الاجتهاد.
اجتماعيا ومهنيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا ويقظة ذهنية ويساعدك على التعامل بحكمة وتروي.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: الشمس والقمر والمريخ في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في برجك يمدانك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدانك على التأثير في الآخر.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا: كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك.
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو إخفائها عمن حولك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.
اجتماعيا: قد تشترك اليوم مع الأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عائليا: يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.
مهنيا واجتماعيا: تطالبك الكواكب بالمضي على مهل وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.
عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.
ماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.
اجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.
عاطفيا وعائليا: تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.