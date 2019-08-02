عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-8-2019

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، لذلك تقدّم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الموافق 2 اغسطس 2019، لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أي قرار.







الحمل

من21/3 إلى 20/4

صحيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.







الثور

من 21/4 إلى 21/5

عائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وسط العائلة على أكمل وجه.

اجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.







الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للمعاملات التجارية.. وقد تنجح في تحقيق مكاسب مما يشجعك على الاجتهاد.

اجتماعيا ومهنيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا ويقظة ذهنية ويساعدك على التعامل بحكمة وتروي.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وصحيا: الشمس والقمر والمريخ في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في برجك يمدانك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدانك على التأثير في الآخر.







العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا: كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك.

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو إخفائها عمن حولك.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

اجتماعيا: قد تشترك اليوم مع الأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عائليا: يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

مهنيا واجتماعيا: تطالبك الكواكب بالمضي على مهل وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

عاطفيا: تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

ماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

اجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.

عاطفيا وعائليا: تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.

