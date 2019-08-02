بالشوكولاتة والعسل.. طريقة عمل بان كيك حلو

يعتبر بان كيك من الحلويات التي انتشرت الفترة الاخيرة بشكل كبير ، وبدأ يتداولها الكثير في المناسبات ولذلك يمكن ان تتعرفي على طريقة عمل بان كيك الحلو للشيف سناء عزيز
المكونات
دقيق - كوب
سكر - ملعقتان كبيرتان
بايكنغ باودر - ملعقتان صغيرتان
ملح - ملعقة صغيرة
بيض مخفوق - 1
حليب - كوب
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
طريقة العمل
1- أخلطي الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.
2- أحدثي فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.
3- أخلطي المكوّنات جيّدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.
4- سخني مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي ربع كوب من العجينة في المقلاة.
5- قلبي البان كيك حتى تشقر من الجهتين.
6- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.
نصائح
قدّمي البان كيك مع الزبدة، شوكولاتة دهن، السكر، ، العسل أو غيره.
المكونات
دقيق - كوب
سكر - ملعقتان كبيرتان
بايكنغ باودر - ملعقتان صغيرتان
ملح - ملعقة صغيرة
بيض مخفوق - 1
حليب - كوب
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
طريقة العمل
1- أخلطي الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.
2- أحدثي فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.
3- أخلطي المكوّنات جيّدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.
4- سخني مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي ربع كوب من العجينة في المقلاة.
5- قلبي البان كيك حتى تشقر من الجهتين.
6- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.
نصائح
قدّمي البان كيك مع الزبدة، شوكولاتة دهن، السكر، ، العسل أو غيره.