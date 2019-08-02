بالشوكولاتة والعسل.. طريقة عمل بان كيك حلو

يعتبر بان كيك من الحلويات التي انتشرت الفترة الاخيرة بشكل كبير ، وبدأ يتداولها الكثير في المناسبات ولذلك يمكن ان تتعرفي على طريقة عمل بان كيك الحلو للشيف سناء عزيز



المكونات

دقيق - كوب



سكر - ملعقتان كبيرتان



بايكنغ باودر - ملعقتان صغيرتان



ملح - ملعقة صغيرة



بيض مخفوق - 1



حليب - كوب



زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان



طريقة العمل

1- أخلطي الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.

2- أحدثي فجوة في وسط الخليط ثمّ أضيفي الحليب، البيض والزيت.

3- أخلطي المكوّنات جيّدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.

4- سخني مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي ربع كوب من العجينة في المقلاة.

5- قلبي البان كيك حتى تشقر من الجهتين.

6- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.



نصائح

قدّمي البان كيك مع الزبدة، شوكولاتة دهن، السكر، ، العسل أو غيره.