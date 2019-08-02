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فن

هاني مهنا: فاروق الفيشاوي كان عملة نادرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قال الموسيقار هاني مهنا عن الراحل النجم فاروق الفيشاوي إنه من أجمل الشخصيات التي قابلها في حياته.

وأضاف هاني مهنا في تصريح لصدى البلد: "أنا تعلمت منه أشياء كثيرة أبرزها الكرم فعندما كتبت على صفحتي الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصديق بقي عملة نادرة ميحسهاش غير اللي عرف حد زي فاروق الفيشاوي ربنا يغمرك بحسناته بقدر حب الناس ليك الي اللقاء يا صاحب عمري"، كان نابعا من قلبي، فمن الممكن أن يكون لديك أصدقاء كثيرين ولكن يستمر معك صديق كل هذه الفترة معاك على المر قبل الحلو فهذا نادر في هذا الزمن".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وُشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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