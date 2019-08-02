بدء التقدم للدراسات العليا بجامعة الأقصر

أعلنت كلية السياحة والفنادق- جامعة الأقصر عن بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا (ماجيستير – دكتوراه) "إرشاد سياحي، دراسات سياحية، دراسات فندقية" للعام الجامعي 2019/ 2020 م بمقر الكلية بمدينة طيبة الجديدة خلال الفترة من 1/8/2019 وحتي 1/9/2019 .



يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأقصر على دعم البحث العلمي إيمانًا بالدور الهام الذي يلعبه في النهوض بالمجتمع

تحت رعاية الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر.



وأشارت الدكتورة صابرين جابر عميدة الكلية إلى أن الدراسات العليا بالكلية بدأت منذ العام الماضي وتقدم إليها العديد من الباحثين المهتمين بدراسة علوم الآثار والتراث والسياحة والضيافة.



ونوه الدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلي أن موقع الكلية داخل محافظة الأقصر أتاح للباحثين مواصلة الدراسات العليا ووجه الشكر لكل القائمين على دعم جامعة الأقصر.