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محافظات

محافظ قنا يودع حجاج بعثة الجمعيات الأهلية بمطار الأقصر الدولي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:58 ص
محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان
أ ش أ
ودع محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بمطار الأقصر الدولي، حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك فريضة الحج، رافقه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي حسن عثمان وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقد ودع محافظ قنا المجموعة الأولى من حجاج الجمعيات الأهلية، البالغ عددهم 141 حاجا التي ستغادر خلال ساعات، بينما ستغادر المجموعة الثانية البالغ عددها 245 حاجا غدا /السبت/.

وقدم المحافظ التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، معربا عن أمنياته بسلامة الوصول إلى الأراضي الحجازية وأداء فريضة الحج والعودة - بسلامة الله - إلى أرض الوطن بحج مبرور وذنب مغفور .

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والآمان للحجاج، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على حجاج المحافظة باستمرار من خلال البعثة الرسمية المرافقة لهم .

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