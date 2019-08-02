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بين الناس

القمامة تحتل عزبة الخلايفة بالوراق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل أحمد مندور شكواه إلي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد المقيم بمنطقة الوراق ، من انتشار القمامة داخل نفق عزبة الخلايفة أسفل دائرى الوراق.

وقال مندور في رسالته "نعانى نحن أهالى الوراق من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي داخل نفق عزبة الخلايفة بدائرى الوراق بصورة مستمرة بالمنطقة حيث بيتمع رفع القمامة على فترات طويلة من النفق مما يتسبب في تراكمها ".

وطالب أحمد مندور المسؤولين بسرعة حلة هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 0100673536.

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