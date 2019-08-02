قاطنو شارع المحطة بحلوان: نعاني من الانقطاع المستمر للمياه

أرسل سكان شارع مسجد عزام متفرع من شارع المحطة شكواهم إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من انقطاع مياه الشرب من الشارع لفترات طويلة.



وقال السكان في رسالتهم: "نعانى نحن أهالي شارع مسجد عزام من شارع المحطة بحلوان من انقطاع مستمر يوميًا بمياه الشرب ولساعات طويلة، وقمنا بعمل محضر في قسم حلوان نشكو فيه شركة مياه الشرب ولكن دون جدوى.



وطالب السكان المسئولين بشركة مياه الشرب بسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت .





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 0100673536.