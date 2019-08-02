طرح ألبوم "فارق معاك" عبر يوتيوب .. فيديو

طرحت شركة نجوم ريكوردز ألبوم "فارق معاك" كاملا لرامي صبري، عبر قناتها على يوتيوب.



وكانت الشركة قد طرحت 5 أغانٍ، عصر أمس، وهي "بقابل ناس" و"حكاية حبنا" و"بتهتمي" و"فارق معاك" و"أنا بعترف لك".



ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترف لك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي" و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة على، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل. كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان إلى جانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين وهما "وعجبي" و"فارق معاك".