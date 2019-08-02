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بين الناس

أهالي حسنين دسوقي بحدائق المعادي: مياه الشرب تتسرب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ إياد علي، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من تكرار تسريب مياه الشرب بشارع حسنين دسوقي بحدائق المعادى.

وقال علي في رسالته " نحن أهالي شارع حسنين دسوقي بحدائق المعادي نعاني من تكرار تسريب مياه من ماسورة مياه الشرب بالشارع ، وقمنا بالاتصال بخدمة الشكاوي بشركة مياه الشرب على رقم 125 وترسل لنا الشركة عمال الإصلاح يقوموا بعمل لحام لمكان التسريب ولكن بعد مغادرتهم للمكان يتكرر التسريب.

وطالب إياد المسئولين بتغيير ماسورة المياه وعمل اللازم .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 0100673536.

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