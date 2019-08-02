ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني مهنا: فاروق الفيشاوي كان نعم الأشخاص

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
صرح الموسيقار هاني مهنا أن الراحل فاروق الفيشاوي علي المستوي المهني موهوب وقال: تعاملت معه في أكثر من عمل فني ومن أفضل الأفلام السينمائية لا أتذكر اسمه ولكن كان فيلم من بطولته وشاركته الفنانة الهام شاهين ومن إنتاج عادل حسني .

وتابع في تصريح لصدي البلد: من أفضل اماكن السفر التي لا أستطيع أنساه عندما سافرنا الي البحر المتوسط لمدة أسبوعين ، فهناك مثل شهير أؤمن به " المعادن تظهر في السفر " وهو الفيشاوي كان نعم الأشخاص .

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يطمئن على حالة الثنائي وادي وسينبوري في النادي المصري

سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

توقعات الأبراج.. حظوظ برجي الجوزاء والثور خلال النصف الأول من أغسطس

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

سماع دوي انفجارات عدة في بانكوك بتايلاند

تعرف على حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة منفردا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان