هاني مهنا: فاروق الفيشاوي كان نعم الأشخاص

صرح الموسيقار هاني مهنا أن الراحل فاروق الفيشاوي علي المستوي المهني موهوب وقال: تعاملت معه في أكثر من عمل فني ومن أفضل الأفلام السينمائية لا أتذكر اسمه ولكن كان فيلم من بطولته وشاركته الفنانة الهام شاهين ومن إنتاج عادل حسني .



وتابع في تصريح لصدي البلد: من أفضل اماكن السفر التي لا أستطيع أنساه عندما سافرنا الي البحر المتوسط لمدة أسبوعين ، فهناك مثل شهير أؤمن به " المعادن تظهر في السفر " وهو الفيشاوي كان نعم الأشخاص .



وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.



وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.



وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.