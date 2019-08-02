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مرأة

توقعات الأبراج.. حظوظ برجي الجوزاء والثور خلال النصف الأول من أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:22 ص
الابراج
الابراج
قسم المرأة
قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك لمواليد برج الجوزاء والثور خلال النصف الأول من شهر أغسطس.

توقعات برج الثور:

- يومي 3 و 4 يوميين جيدين على الصعيدين العاطفي والمهني سيجدون طاقة عمل ورومانسية شديدة والتواصل بطريقة أفضل مع أولادهم، إصرار على الإنجاز على أفضل وقت.
- يومي 5 و6 طاقة ونشاط أكثر والقدرة على تنظيم الوقت والأولويات
- يومي 9 و 10 يومين جديدين على الصعيد المالي لتنظيم الميزانية والبيع والشراء.
- أيام 11 و 12 و 13 ، سيكون لديهم حظ جيد للسفر وسيكونوا موفقين.

توقعات برج الجوزاء:

- يومي 1 و 2 جيدين على صعيد العلاقات ومقابلات العمل.
- يومي 5 و 6 يومين جيدين على الصعيد العاطفي والمهني.
- يوم 8 طاقة ونشاط وقدرة على الإنجاز
- يومي 11 و12 على الصعيد المالي موفقين بشكل كبير.
- يومي 14 و 15 يحالفهم الحظ على مختلف الأصعدة في المال والحب والسفر والعمل.

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