توقعات الأبراج.. حظوظ برجي الجوزاء والثور خلال النصف الأول من أغسطس

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك لمواليد برج الجوزاء والثور خلال النصف الأول من شهر أغسطس.
توقعات برج الثور:
- يومي 3 و 4 يوميين جيدين على الصعيدين العاطفي والمهني سيجدون طاقة عمل ورومانسية شديدة والتواصل بطريقة أفضل مع أولادهم، إصرار على الإنجاز على أفضل وقت.
- يومي 5 و6 طاقة ونشاط أكثر والقدرة على تنظيم الوقت والأولويات
- يومي 9 و 10 يومين جديدين على الصعيد المالي لتنظيم الميزانية والبيع والشراء.
- أيام 11 و 12 و 13 ، سيكون لديهم حظ جيد للسفر وسيكونوا موفقين.
توقعات برج الجوزاء:
- يومي 1 و 2 جيدين على صعيد العلاقات ومقابلات العمل.
- يومي 5 و 6 يومين جيدين على الصعيد العاطفي والمهني.
- يوم 8 طاقة ونشاط وقدرة على الإنجاز
- يومي 11 و12 على الصعيد المالي موفقين بشكل كبير.
- يومي 14 و 15 يحالفهم الحظ على مختلف الأصعدة في المال والحب والسفر والعمل.
توقعات برج الثور:
- يومي 3 و 4 يوميين جيدين على الصعيدين العاطفي والمهني سيجدون طاقة عمل ورومانسية شديدة والتواصل بطريقة أفضل مع أولادهم، إصرار على الإنجاز على أفضل وقت.
- يومي 5 و6 طاقة ونشاط أكثر والقدرة على تنظيم الوقت والأولويات
- يومي 9 و 10 يومين جديدين على الصعيد المالي لتنظيم الميزانية والبيع والشراء.
- أيام 11 و 12 و 13 ، سيكون لديهم حظ جيد للسفر وسيكونوا موفقين.
توقعات برج الجوزاء:
- يومي 1 و 2 جيدين على صعيد العلاقات ومقابلات العمل.
- يومي 5 و 6 يومين جيدين على الصعيد العاطفي والمهني.
- يوم 8 طاقة ونشاط وقدرة على الإنجاز
- يومي 11 و12 على الصعيد المالي موفقين بشكل كبير.
- يومي 14 و 15 يحالفهم الحظ على مختلف الأصعدة في المال والحب والسفر والعمل.