تعديلات نظام السفر الجديدة تشعل تويتر.. ماذا قال السعوديون؟

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دشن النشطاء هاشتاج #لا_ولاية_على_سفر_المرأة الذي تصدر قائمة الأعلى تدوالًا على مستوى العالم، وذلك بعد قرار السلطات السعودية بالتعديلات على نظام وثائق السفر، ومنها حذف سلطة الولاية على المرأة في السفر، ومنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية السعودية.



ووصل عدد التغريدات المشيدة بالقرارات الجديدة أكثر من 250 ألف تغريدة، حيث عبر رواد "تويتر" عن ارتياحهم للتعديلات الجديدة التي وضعت الأمور في نصابها الصحيح.



وكان من أبرز المتفاعلين مع الهاشتاج هو عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث، حيث غرد قائلًا: "‏الآن استكملت #المرأة #السعودية كامل حقوقها "الشرعية"، وأما الولاية في الزواج ففي كل الدول الإسلامية، وأما العضل فحالاته نادرة، وللمتضررة اللجوء للقضاء. ‏بقي أن نقول: ‏كما نالت المرأة كامل حقوقها، ‏فعليها أن تقوم بكامل واجباتها. #لا_ولاية_على_سفر_المرأة #جواز_المرأة_دون_موافقة_وليها".



وكانت ‏تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية قد صدرت اليوم، وأعطت للأنثى الحق في استخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، وأصبح للذكر والأنثى الحقوق نفسها بتصريح السفر إذا تجاوز عمره ٢١ سنة، كما شمل التبليغ عن حالات الولادة والوفاة الرجل والمرأة، كذلك للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.