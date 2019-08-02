مشهد مؤثر..آخر لقاء بين الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر قبل وفاته.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، وذلك ليطمئن على صحته في آخر زيارة له قبل وفاته.



وأوصى الأمير بندر العاهل السعودي بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، ليرد عليه الملك سلمان بـ"نحن عند حسن ظنك ونحن دولة قامت على الإسلام".



وأدى الملك السعودي الإثنين الماضي، مع جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.



وتوفي الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.



