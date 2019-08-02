ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مؤثر..آخر لقاء بين الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر قبل وفاته.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:20 ص
الملك سلمان وشقيقه
الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، وذلك ليطمئن على صحته في آخر زيارة له قبل وفاته.

وأوصى الأمير بندر العاهل السعودي بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، ليرد عليه الملك سلمان بـ"نحن عند حسن ظنك ونحن دولة قامت على الإسلام".

وأدى الملك السعودي الإثنين الماضي، مع جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوفي الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

ترشيحاتنا

الداخلية تحذر من تجاوز السرعات على الطرق.. وحملات للمخدرات ومراقبة طوال الـ 24 ساعة

محمد صلاح يعلق على قصة لأحد متابعيه عبر تويتر

بطول 72 مترا.. شاهد تحضير أكبر ساندويش بالعالم في 3 دقائق

شيرى عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بطريقة مميزة

نشرة الفن.. بطن مكشوف وهوت شورت في أحدث ظهور لـ منة فضالي.. رد فعل مثير لـ إليسا بعد استبعادها من ذا فويس

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء