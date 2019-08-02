صفقة بين ترامب وطالبان لسحب قوات أمريكا من أفغانستان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لسحب أقل من نصف القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، وذلك بموجب الاتفاقات المبدئية مع حركة طالبان الإرهابية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة قولها: " إن الاتفاقات تم التوافق عليها بنسبة تتراوح من 80 إلى 90 بالمئة ويمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها قبل الانتخابات الرئاسة في أفغانستان المقرر إجراؤها في سبتمبر".



وتتطلب الصفقة القادمة من طالبان إعلان هدنة وبدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية. مقابل ذلك تقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلاد من 14 ألف جندي إلى 8 أو9 آلاف جندي.



وبدأت المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها "دمية بيد الأمركييين".

