سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

أعرب سعد سمير نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بانضمام محمود تريزيجيه لـ فريق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضاف في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أن تريزيجيه حقق واحدا من أهم أحلامه بانضمامه للدوري الإنجليزي مشددا أنه مازال أمامه الكثير من الأحلام ليحققها.



وتابع أنه في حال قدم تريزيجيه موسم جيد سيرحل لأكبر الفرق الانجليزيه مضيفا أنه يمتلك مؤهلات وإمكانيات رائعة.



وأكمل أن انتقاله من الدوري التركي لـ الدوري الإنجليزي بهذه القيمة أمر رائع وجيد.



أما عن حديث تريزيجيه بالإنجليزية في أول لقاء له عقب انضمامه لاستون فيلا فأكد ضاحكا أن مستواه تطور كثيرا في اللغة الانجليزية.



