ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:20 ص
سعد سمير
سعد سمير
ياسمين تيسير
أعرب سعد سمير نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بانضمام محمود تريزيجيه لـ فريق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أن تريزيجيه حقق واحدا من أهم أحلامه بانضمامه للدوري الإنجليزي مشددا أنه مازال أمامه الكثير من الأحلام ليحققها.

وتابع أنه في حال قدم تريزيجيه موسم جيد سيرحل لأكبر الفرق الانجليزيه مضيفا أنه يمتلك مؤهلات وإمكانيات رائعة.

وأكمل أن انتقاله من الدوري التركي لـ الدوري الإنجليزي بهذه القيمة أمر رائع وجيد.

أما عن حديث تريزيجيه بالإنجليزية في أول لقاء له عقب انضمامه لاستون فيلا فأكد ضاحكا أن مستواه تطور كثيرا في اللغة الانجليزية.

ترشيحاتنا

لأول مرة بمصر.. عيادات للإقلاع عن التدخين بالمحافظات.. اعرف العناوين

شاهد.. صيادون يحاولون إنقاذ حوت بطول عشرة أمتار في بيرو

شاهد.. إطلالة سمية الخشاب بالتايجر

أول تعليق رسمي من ترامب على أنباء موت حمزة بن لادن

قفشة يكشف عن ناد فاوضه بمبلغ مغري قبل ساعات من التوقيع للأهلي

المعلم والعميد الأبرز.. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين لقيادة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء