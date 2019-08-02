السفير الياباني: نتطلع إلى التعاون وتطوير الطاقة مع مصر في المستقبل

التقى السفير مساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية حيث تبادل جميع الأطراف وجهات النظر البناءة حول إمكانية تعزيز العلاقات مع الحكومة والشركات اليابانية.



كما تبادلوا الآراء ووجهات النظر حول التنمية النشطة مؤخرًا في منطقة شرق المتوسط ومنطقة البحر الأحمر واتجاهات التعاون الدولي.



وبدوره عبر السفير الياباني بالقاهرة عن اهتمام بلاده الشديد بإمكانيات منطقة الشرق الأوسط في المستقبل أيضًا.



وألمح السفير نوكي إلى أنه من المقرر أن يُعقد مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس القادم.



وأكد السفير الياباني علي تطلع بلاده إلى إمكانية التعاون وتطوير الطاقة مع مصر في المستقبل أيضًا، مع وضع مثل هذه الفرصة السانحة في الاعتبار.