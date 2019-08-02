ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الياباني: نتطلع إلى التعاون وتطوير الطاقة مع مصر في المستقبل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:46 ص
السفير ماساكي نوكي
السفير ماساكي نوكي
محمود نوفل
التقى السفير مساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية حيث تبادل جميع الأطراف وجهات النظر البناءة حول إمكانية تعزيز العلاقات مع الحكومة والشركات اليابانية.

كما تبادلوا الآراء ووجهات النظر حول التنمية النشطة مؤخرًا في منطقة شرق المتوسط ومنطقة البحر الأحمر واتجاهات التعاون الدولي.

وبدوره عبر السفير الياباني بالقاهرة عن اهتمام بلاده الشديد بإمكانيات منطقة الشرق الأوسط في المستقبل أيضًا.

وألمح السفير نوكي إلى أنه من المقرر أن يُعقد مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس القادم.

وأكد السفير الياباني علي تطلع بلاده إلى إمكانية التعاون وتطوير الطاقة مع مصر في المستقبل أيضًا، مع وضع مثل هذه الفرصة السانحة في الاعتبار.

ترشيحاتنا

امرأة تفقد بصرها.. بسبب ارتدائها العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام

تعرف على موعد بدء وانتهاء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

نشرة الفن.. محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. ولطيفة تحيي 4 حفلات في تونس الشهر الجاري

الصفقة طارت .. تقارير تنفي انتقال مهاجم مازيمبي إلى الاهلي

نجم أرسنال الجديد السبب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء