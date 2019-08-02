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محافظات

شاهد توثيق أول وثيقة زواج مسيحية إلكترونيا ببورسعيد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:00 ص
حفل الزفاف
حفل الزفاف
كتب محمد الغزاوى
شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة بورسعيد توقيع أول عقد زواج إلكتروني لعروسين في حفل زفافهم، وذلك في إطار الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يقدمها مكتب التوثيق المتطور ببورسعيد والتي يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي .

تم توقيع عقد الزواج بحضور كلا من كريم محمد، ممثل شركة البرمجيات، المهندس رامز فهيم، مكتب النائب العام، فاروق عبده ، مسئول التحول الرقمي، المهندس محمد زكريا، ممثل عن وزارة الإتصالات، محمد البنا، مدير إدارة نيابات الأسرة ببورسعيد، والقس شنودة فتحي الموثق .

كان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لبورسعيد عن توقيع عقدي زواج إلكترونيا في المحافظة كأولى المحافظات المصرية أحدهما لزواج مسلمين وآخر لمسيحيين .

وقال "العطار"، في تصريحاته، إنه بالنظام الإلكتروني الجديد يقضي على كثير ممن يتحايلون على القانون بزواج القاصرات وتعدد الزوجات لأكثر من ٤ للمسلمين أو زواج الثانية للمسيحيين وغيرها .
شاهد توثيق أول وثيقة زواج مسيحية إلكترونيا ببورسعيد
شاهد توثيق أول وثيقة زواج مسيحية إلكترونيا ببورسعيد
شاهد توثيق أول وثيقة زواج مسيحية إلكترونيا ببورسعيد
شاهد توثيق أول وثيقة زواج مسيحية إلكترونيا ببورسعيد

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