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محافظات

بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:45 ص
حفل الزفاف
حفل الزفاف
كتب محمد الغزاوى
شهدت قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية المملوكة لمحافظة بورسعيد توثيق أول عقد زواج إلكتروني لعروسين في حفل زفافهم وذلك في إطار الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يقدمها مكتب التوثيق المتطور ببورسعيد والتي يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي

حضر توقيع عقد الزواج كلا من كريم محمد، ممثل شركة البرمجيات، المهندس رامز فهيم، مكتب النائب العام، فاروق عبده ، مسئول التحول الرقمي، المهندس محمد زكريا، ممثل عن وزارة الإتصالات، محمد البنا، مدير إدارة نيابات الأسرة ببورسعيد، والدكتور محمد مهنا، المأذون .

كان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لبورسعيد عن توقيع عقدي زواج إلكترونيا في المحافظة كأولى المحافظات المصرية أحدهما لزواج مسلمين وآخر لمسيحيين .

وقال "العطار"، في تصريحاته، إنه بالنظام الإلكتروني الجديد يقضي على كثير ممن يتحايلون على القانون بزواج القاصرات وتعدد الزوجات لأكثر من ٤ للمسلمين أو زواج الثانية للمسيحيين وغيرها .
بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد
بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد
بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد
بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد

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