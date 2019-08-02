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ثقافة

خزف ومفتاح الكعبة ودليل القبلة..تصويت زوار المتحف الإسلامي لاختيار قطعة الشهر..صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:37 م
مفتاح الكعبة
مفتاح الكعبة
علاء المنياوي
أطلق المتحف الإسلامي تصويتا بين متابعيه وزواره، لاختيار واحدة من 4 قطع أثرية لتكون تحفة شهر أغسطس الحالي.

وجاءت أول قطعة عبارة عن لوحة من الخزف المرسوم تحت الطلاء الزجاجي تمثل مشهدا للكعبة والحج "تركيا – العصر العثماني - القرن 11هـ / 17 م. 

ومفتاح الكعبة من النحاس المكفت بالفضة"مصر- العصر المملوكي - القرن 8هـ/14م"؛ حيث يُعد الحج من أهم الشعائر الدينية التي ساهمت في امتزاج واتحاد السمات الفنية الإسلامية،فكان بمثابة موسم لتبادل الأفكار والعادات والفنون بين جميع مسلمي العالم. 

ويُنسب هذا المفتاح للسلطان المملوكي الأشرف شعبان، لذلك يُعد أقدم نموذج باقي من مفاتيح الكعبة حتى الآن، وقد نُقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ، كما سُجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان, ويحمل تاريخ صنعه، وهو عام 765هـ / 1363- 1364م.

والقطعة الثالثة دليل القبلة من الخشب المدهون باللاكيه"تركيا- العصر العثماني - القرن 12هـ/ 18م، ومصحف شريف"مصر- العصر العثماني-القرن 13هـ/19م".

من جانبه قال د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف أنه يحتوي على أكثر من مائة ألف تحفة،تشمل جميع فروع الفن الإسلامي في مختلف العصور، كما تميزت مجموعاته الفنية بثرائها من حيث الكم والكيف،مما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر تاريخه.

واضاف: وتضم مجموعات المُتحف العديد من روائع التحف الفريدة التي تُبين مدى ما وصل إليه الفنان من ذوق رفيع ودقة فائقة في الصناعة،وقد شمل تحديث العرض المتحفي حاليًا زيادة لأعداد التحف بشكل يخدم قصة العرض المتحفي،مع وضع وسائل تدعيمية مختلفة تساعد جميع فئات الزوار على فهم رؤية ورسالة المتحف .
خزف ومفتاح الكعبة ودليل القبلة..تصويت زوار المتحف الإسلامي لاختيار قطعة الشهر..صور
خزف ومفتاح الكعبة ودليل القبلة..تصويت زوار المتحف الإسلامي لاختيار قطعة الشهر..صور
خزف ومفتاح الكعبة ودليل القبلة..تصويت زوار المتحف الإسلامي لاختيار قطعة الشهر..صور
خزف ومفتاح الكعبة ودليل القبلة..تصويت زوار المتحف الإسلامي لاختيار قطعة الشهر..صور

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