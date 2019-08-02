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رياضة

وليد سليمان يكشف كواليس جلسات مجلس الإدارة مع الفريق .. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:52 ص
وليد سليمان نجم الاهلي
وليد سليمان نجم الاهلي
ياسمين تيسير
أكد وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه لم يشعر مطلقا ان الدوري الممتاز سيغيب عن المارد الأحمر لهذا الموسم.

وأضاف في تصريحات لقناة " ام بي سي " أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومجلس الادارة عقدا الكثير من الجلسات الودية للتأكيد بان الدوري مازال في الملعب و يجب التركيز في المباريات فقط و نسيان اي جوانب اخري.

وتابع أن عبد الحفيظ اكد اه الدوري الممتاز يحتاج للنفس الطويل و القتال في الملعب وهو ما نفذه لاعبي الأهلي.

وأكمل أنه شعر بالقلق عقب ازدياد أعداد الإصابات بالفريق حيث أم كل مران كان يشهد إصابة .

وتابع أن الحلم الذي يراود لاعبي الفريق هو التتويج باللقب الافريقي الذي غاب عن الفريق منذ 2013 مشددا أن أمر غريب على المارد الأحمر.

أما عن سياسة الفريق عقب انضمام لاعبين جدد فأكد أن هناك نظام و سياسيه يخضع لها الجميع لذلك فمن الصعب ان تحدث ازمة بين الاعبين الكبار و المنضمين حديثا للفريق.

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