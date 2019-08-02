بومبيو يتوعد إيران: سنواصل العقوبات عليها

توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، نظام إيران بمزيدًا من العقوبات وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، الماضي عقوبات على وزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف.



وقال بومبيو خلال لقاء أجرته معه وكالة "بلومبرج" الأمريكية: " العقوبات على النظام الإيراني فعالة وسنواصل تطبيقها".



وأضاف: "سنحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع".



وبموجب العقوبات فإن "جميع الممتلكات والاستثمارات الخاصة بظريف في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على أشخاص أمريكيين يجب حظرها والإبلاغ عنها"، إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC)، وفقًا لما ورد في قرار وزارة الخزانة.



وستقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقييم الموقف، فيما يخص سفر ظريف المستقبلي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

