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رياضة

بني سويف يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة عقب ودية أسمنت حلوان

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:39 ص
صدى البلد
مالك خالد
قرر الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، منح لاعبي الفريق، راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، عقب فوز الفريق بالأمس على اسمنت حلوان وديا بسداسية نظيفة.

وقد حصل اللاعبون على إجازة من التدريبات يومي الجمعة والسبت بعد انتهاء تدريبات الأسبوع على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد من الممتاز ب.

ومن المقرر أن يستأنف فريق بني سويف استعداداته يوم الأحد القادم على ملعب الأسيوطي وذلك في إطار المعسكر المغلق تحضيرا للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني لبني سويف لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المباريات الرسمية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

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