السفير الكوري: مستعدون لإنشاء مدينة ذكية وتطوير بنية تحتية مناسبة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت السفارة الكورية بالقاهرة زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السفير يون يو تشول وممثلي كبرى الشركات الكورية العاملة في مصر.



والتقى السفير يون باللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العقارية (ACUD)لبحث فرص الاستثمار في العاصمة، اتساقا مع التجربة الكورية في إنشاء العاصمة الإدارية لمدينة سيجونغ.



واستمع الوفد إلى عرض الجانب المصري عن تطورات العاصمة الإدارية قبل قيامهم بزيارة ميدانية إلى موقع العاصمة.



قال السفير يون أنه يأمل أن هذا المشروع يعد فخرًا للحكومة والشعب المصري، وأن الحكومة الكورية على استعداد المساعدة في إنشاء مدينة ذكية وتطوير بنية تحتية مناسبة بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ستفيد مواطني العاصمة الإدارية الجديدة.