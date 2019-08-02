شاهد.. البورسعيدية يحتفلون بأبو المجد عقب نجاحه في انتخابات الموسيقيين

أقامت العديد من الأوساط الفنية والشعبية والسياسية بمحافظة بورسعيد احتفالية احتفاء بفوز الدكتور أحمد أبو المجد ابن المحافظة بعضوية النقابة العامة للمهن الموسيقية متصدر المركز الثالث في ترتيب الفائزين بعدد أصوات ١٠٧٣ صوت.



كان عدد من الشعبيين و السياسيين و الفنيين بالمحافظة نظموا احتفالية لابوالمجد وقدموا خلالها التهاني وتورته تحمل صورته اختفاء بفوزه .



وأكد ابو المجد في تصريحات خاصة أن دعم أهل المحافظة له وسام على صدره موجه الشكر لكل من وضعوا ثقتهم به من أعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات وكذا مساندة ابناء محافظته له بكل طوائفهم



وأضاف ابو المجد أن محافظات القناة وسيناء ستكون على أولوية اهتماماته بالنقابة العامة وسيعمل جاهد لتزليل اي عقبات امام أعضاء النقابة بتلك المحافظات.



وأكد العديد من السياسيين و الشعبين ان فوز ابو المجد يؤكد ان محافظات الأقاليم بها كوادر وكفاءات تصلح لأولى المناصب القيادية بما يثبت ان الامور لم تعد قاصرة على أبناء القاهرة.



وشدد ابو المجد على استكمال مسيرة التطوير مع الفنان الكبير هاني شاكر والذي استحق الفوز باكتساح لاكمال مسيرة الاصلاح التي بدأها الدورة الماضية.



ووعد بزيارة قريبة للنقيب العام اميرالغناء العربي لبورسعيد أرض البطولات و التي كانت أولى خطوات الفنان هاني شاكر في انتخابات الدورة الماضية .



وأكد ابو المجد انه سيعمل جاهدا على التنسيق مع اللواء عادل الغضبان ربان سفينة بورسعيد لتنظيم احتفالية أسطورية عيد بورسعيد القومى المقبل تليق ببطولات شعب الباسلة، ووجهد الشكر لأبناء المحافظة من كافة الطوائف الفنية و الشعبية و السياسية لمساندتهم ودعمهم له ليكون سفير الباسلة في النقابة العامة للمهن الموسيقية .



وقطع على نفسه عهد بان يلمس كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية التغيير و التطوير بنفسه خلال الدورة الحالية .



كان الفنان هانى شاكر فاز رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن " شاكر " من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.



وحضر إلى انتخابات النقابة 2157 عضوا من اجمالى 4620 عضوا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هانى شاكر مجموع 1531 صوتا، مقابل 589 صوتا لـ مصطفى كامل .



وانتهت، عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم تحت الاشراف القضائى، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام.



وتنافس فى الانتخابات على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل، إلى جانب 45 موسيقيًا على عضوية مجلس الإدارة.