السعودية تلغي رسميا نظام الولاية على المرأة..وسماح الولايات المتحدة للسوريين بالبقاء على أراضيها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لكوشنر: مصر تدعم جهود السلام وفق حل الدولتين

مذكرة تفاهم بين إيران والإمارات.. لتعزيز الأمن الحدودي بينهما

أميركا تمدد فترة بقاء سوريين فارين من الحرب

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر خارجية لها دور بمحاولة الانقلاب

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غير قصيرة المدى



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصل القاهرة أمس لبحث السلام، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.



في المقابل، شدد كوشنر على أهمية العلاقات المصرية الأميركية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، مشيدًا بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما.



وقالت "الراي" إن وافدة مصرية تعيش في محافظة حولي الكويتية اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة خاتمين من مجوهراتها، و400 دينار، مضيفة: "المصرية قصدت المخفر وبحوزتها تقرير طبي صادر من مستشفى مبارك يفيد إصابتها بكدمات وخدوش بالوجه، وأبلغت بأن زوجها طلب منها مبلغًا ماليًا فرفضت وفوجئت به ينهال عليها بالضرب وحطّم بعض أثاث الشقة، وأصابها بما ورد في تقريرها الطبي".



وتابعت الصحيفة: "ثم توجه إلى غرفة النوم وفتح خزانتها وقام بسرقة خاتمين ذهب ومبلغ 400 دينار، وأمطرها بعبارات السب والقذف ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وزوّدت رجال الأمن ببيانات الزوج المتهم، وسُجّلت قضية اعتداء بالضرب وسرقة، وجارٍ ضبط الزوج للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن إيران والامارات العربية المتحدة وقعتا على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز أمن الحدود المشتركة بينهما وذلك على هامش الاجتماع المشترك السادس لقوات حرس الحدود والسواحل الإماراتية والإيرانية.



وقالت "القبس" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تسمح لنحو سبعة آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة لتمدد أمس الخميس فترة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها، حيث تمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.



وذكرت "الراي" أن السعودية أعلنت رسميًا عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، مشيرةً إلى أن الحكومة تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به.



وأشارت "الانباء" إلى أن لجنة الحوار في الجزائر أعلنت الشروع الفوري في عملها، بعد رفض أعضاء اللجنة استقالة منسقها كريم يونس خلال اجتماع عقد لتقديم عرض عام حول الوضع والمستجدات على الساحة الوطنية.



وقال أعضاء الهيئة إنهم سيقررون الشروع الفوري بالمفاوضات، وفق أجندة سيتم الإعلان عنها لاحقا.



دوليًا، أفادت "الوطن" بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي أكد أن مهاجمين شاركوا في محاولة انقلاب محلية في يونيو الماضي تلقوا تدريبا من عناصر تنتمي لدول أجنبية، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن إدارته تدرس إمكانية فرض حصار فنزويلا وعزلها.



وقالت "الجريدة" إن كوريا الشماليّة أطلقت مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى وهي المرة الثالثة من نوعها في أسبوع، تمت مِن الساحل الشرقي لكوريا الشماليّة فجر اليوم الجمعة.



وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية عمليات الإطلاق التي تنفذها كوريا الشمالية في رده على سؤال عنها في البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من ورود تقارير عن أحدث إطلاق.