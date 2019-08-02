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سماع دوي انفجارات عدة في بانكوك بتايلاند

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:07 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية في تايلاند اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة التايلاندية بانكوك في ثلاثة مواقع على الأقل.

وأعلنت الشرطة التايلاندية إصابة اثنين من عمال النظافة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أنها تعكف على التحقيق في هذا الأمر.

وتستضيف بانكوك حاليا اجتماعا لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ونظرائهم من القوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.

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