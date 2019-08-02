مصر تدعو الحكومة الكورية والقطاع الخاص لوضع أفريقيا على رأس أولوياتهم

قام الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، و حرمه بتنظيم حفل العيد الوطني يوم 30 يوليو 2019 بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو 1952، بحضور نائب وزير الخارجية الكوري ممثلًا للحكومة الكورية، ولفيف من قيادات الوزارة، وسفراء السلك الدبلوماسي والقنصلي بكوريا، ومُمثلي كبرى الشركات الكورية خاصة العاملة بمصر، ومُمثلي شركات السياحة الكورية، والإعلام الكوري، والمجتمع المدني، فضلًا عن أبناء الجالية المصرية.



وألقى فهمي كلمة بهذة المناسبة استعرض خلالها التطورات الاقتصادية الإيجابية بمصر، والزخم المُتنامي في العلاقات الثنائية، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.



كما تم التطرق إلى جهود السلام بشبه الجزيرة الكورية. وتضمنت الكلمة دعوة الحكومة الكورية والقطاع الخاص الكوري لوضع أفريقيا على رأس أولوياتهم التجارية والاستثمارية، وذلك للاستفادة من الفرص التي يوفرها بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مع استعداد مصر للمساعدة في تحقيق ذلك، فضلًا عن تطلع الجانب المصري لتلبية الرئيس الكوري لدعوة رئيس الجمهورية لزيارة القاهرة، والإشادة بجهود الرئيس الكوري في تحقيق السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية.



وقد تم الاستعانة في الحفل بثلاثة أجهزة للعرض عالية التقنية تستخدم تكنولوجيا العروض المجسمة Hologram، تم من خلالها استعراض بعض النماذج المجسمة لآثار فرعونية وعلم مصر، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من الحاضرين.