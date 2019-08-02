صحة مطروح: 8 آلاف سيدة شاركت في مبادرة صحة المرأة

اكد محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ان عدد السيدات التى تم توقيع الكشف عليهن في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر على أورام الثدى حتى اليوم 8400 سيدة.



وأضاف أنه تم عمل فحوصات على جهاز الماموجرام على 300 حالة ، والتأكد من 44 حالة ايجابية و25 عينة سلبية مع اجراء 3 حالات جراحة استئصال بمستشفى مطروح العام ، وجارى متابعة وصول النتائج تباعا.



وأشار أنه تتم المتابعة اليومية لأعداد توافد المواطنات على الوحدات الطبية المخصصة للفحص من خلال ٨ ادارات صحية و١٤ فريق عمل على مستوى المحافظة .



وأوضح قيام محافظ مطروح بمتابعة المبادرة مع التوجيه بتذليل كافة العقبات و احترام العادات والتقاليد . مع أهمية زيادة ونشر الوعي للسيدات بأهمية تلك الفحوصات والإقبال عليها. والحرص علي الوصول الي كافة السيدات خاصة في أقصى القرى والنجوع الصحراوية لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة.