ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: 8 آلاف سيدة شاركت في مبادرة صحة المرأة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
ايمن محمود
اكد محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ان عدد السيدات التى تم توقيع الكشف عليهن في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر على أورام الثدى حتى اليوم 8400 سيدة.

وأضاف أنه تم عمل فحوصات على جهاز الماموجرام على 300 حالة ، والتأكد من 44 حالة ايجابية و25 عينة سلبية مع اجراء 3 حالات جراحة استئصال بمستشفى مطروح العام ، وجارى متابعة وصول النتائج تباعا.

وأشار أنه تتم المتابعة اليومية لأعداد توافد المواطنات على الوحدات الطبية المخصصة للفحص من خلال ٨ ادارات صحية و١٤ فريق عمل على مستوى المحافظة .

وأوضح قيام محافظ مطروح بمتابعة المبادرة مع التوجيه بتذليل كافة العقبات و احترام العادات والتقاليد . مع أهمية زيادة ونشر الوعي للسيدات بأهمية تلك الفحوصات والإقبال عليها. والحرص علي الوصول الي كافة السيدات خاصة في أقصى القرى والنجوع الصحراوية لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة.

ترشيحاتنا

بطول 72 مترا.. شاهد تحضير أكبر ساندويش بالعالم في 3 دقائق

قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرا للقاعدة جنوبي اليمن

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يكشف كواليس إصابة جنش بمعسكر المنتخب

نفعلها دون وعي .. 6 أساليب خاطئة لغسل الشعر

تعرف على موعد بدء وانتهاء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان