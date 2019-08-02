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تعليم

جامعة الأزهر: الناجحون في الدور الثاني لهم حق دخول المدينة الجامعية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:53 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
وافق مجلس جامعة الأزهر في جلسته الأخيرة، على أن الطالب الذي تخلف في مادة، أو مادتين، ثم دخل امتحان الدور الثاني "السامر كورس" في شهر سبتمبر، ونجح في التخلف، فله الحق في دخول المدينة الجامعية إذا استوفى الشروط المطلوبة.

كما وافق مجلس الجامعة على العمل باللائحة الجديدة لكليات الصيدلة وهي أن تكون ست سنوات بدلا من خمسة وعمل اختبارات مزاولة المهنة لطلاب السنة الأخيرة.

ووافق المجلس على تجديد تكليف عدد من العمداء للقيام بأعمال كلياتهم لحين تعيين آخرين، وكذلك تكليف عدد من العمداء للقيام بمهام منصب العميد بعد انتهاء مدة عمداء كليات وخروج آخرين المعاش.

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