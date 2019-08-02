«البيطريين» تعلن موعد اختفاء ثعبان الطريشة

قال الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة تنمية الموارد والمشروعات، وعضو مجلس نقابة البيطريين، إن ظاهرة ثعبان الطريشة، أمامها شهر وتختفي، لدخولهم في البيات الشتوي، من اول شهر سبتمبر حتى أول مارس.





وأكد فيصل، في تصريحات لصدى البلد، أن الطريشة يظهر مرة ثانية من مارس إلى أبريل للحصول على الغذاء، وبعدها يرجع مرة أخرى، بمعدل مرتين بالسنة، بالمناطق التي يوجد بها ظل أو زراعة أو مياه، لترطيب جسمه لكونه من ذوات الدم البارد، مطالبا باحاطة الحيطة والحذر، مضيفًا أن مصر بها 36 نوع ثعبان السام منها من 6 إلى 7 ، أشهرهم الكوبرا المصرية والطريشة الأفعى المقرنة.



