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أخبار البلد

«البيطريين» تعلن موعد اختفاء ثعبان الطريشة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:00 م
ثعبان الطريشة
ثعبان الطريشة
محمد غالي
قال الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة تنمية الموارد والمشروعات، وعضو مجلس نقابة البيطريين، إن ظاهرة ثعبان الطريشة، أمامها شهر وتختفي، لدخولهم في البيات الشتوي، من اول شهر سبتمبر حتى أول مارس.

وأكد فيصل، في تصريحات لصدى البلد، أن الطريشة يظهر مرة ثانية من مارس إلى أبريل للحصول على الغذاء، وبعدها يرجع مرة أخرى، بمعدل مرتين بالسنة، بالمناطق التي يوجد بها ظل أو زراعة أو مياه، لترطيب جسمه لكونه من ذوات الدم البارد، مطالبا باحاطة الحيطة والحذر، مضيفًا أن مصر بها 36 نوع ثعبان السام منها من 6 إلى 7 ، أشهرهم الكوبرا المصرية والطريشة الأفعى المقرنة. 

وأوضح عضو المجلس، أن التوازن البيئي اختل بسبب التوسعات العمرانية، التي دمرت مراعي الحيوانات بكافة أنواعها، فمن الطبيعي ظهور بعضها واختفاء الجزء الأكبر منها غير القادر على التعايش، مشيرًا إلى أن التوازن الطبيعي اختل بالتواجد المخلفات السكانية الجاذبة للقوارض، وبالتالي الأفاعي والثعابين، وتسمح لهم بالتزاوج والمناطق الجديدة ليس بها اي نوع من المفترسات لتقليها، والتوازن البيئي اختل بسبب تهيئة الظروف المناسبة لعيش الثعابين والافاعي.

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