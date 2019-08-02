ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:20 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
أ ش أ
أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن المدرب الوطني هو الأنسب لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ،بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، عقب مشاركة الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر مؤخرا ، مرشحا حسن شحاتة لتولي القيادة الفنية لمنتخب "الساجدين ".

وقال عبد الحميد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في حالة عدم تولي حسن شحاتة لهذا المنصب، أرشح أحد المدربين حسام حسن ، وحسام البدري لتولي منصب القيادة الفنية للمنتخب الوطني لقدرتهما الفائقة في تحقيق نتائج إيجابية مع الأندية التي كانت تحت قيادتهما في بطولات الدوري الممتاز الماضية.

وأضاف " منتخب مصر مقبل على مرحلة هامة سواء على المستوى القاري أو التصفيات المؤهلة إلى مونديال العالم 2022، ويحتاج لمدرب مميز يتحلى بالشخصية القوية ليتمكن من السيطرة على اللاعبين وقيادتهم نحو الانتصارات .

وينتظر المنتخب الوطني مواجهات مقبلة على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ..
وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كينيا ، توجو ، جزر القمر.

ترشيحاتنا

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

مضرب مكسور.. تعليق ساخر من محمد صلاح عقب فوزه في مباراة تنس طاولة أمام لوفرين

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

وليد سليمان يكشف كواليس إصابة جنش بمعسكر المنتخب

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

قفشة يكشف عن ناد فاوضه بمبلغ مغري قبل ساعات من التوقيع للأهلي

شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

نجم أرسنال الجديد السبب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا

محمد صلاح يعلق على قصة لأحد متابعيه عبر تويتر

سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور