جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن المدرب الوطني هو الأنسب لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ،بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، عقب مشاركة الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر مؤخرا ، مرشحا حسن شحاتة لتولي القيادة الفنية لمنتخب "الساجدين ".



وقال عبد الحميد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في حالة عدم تولي حسن شحاتة لهذا المنصب، أرشح أحد المدربين حسام حسن ، وحسام البدري لتولي منصب القيادة الفنية للمنتخب الوطني لقدرتهما الفائقة في تحقيق نتائج إيجابية مع الأندية التي كانت تحت قيادتهما في بطولات الدوري الممتاز الماضية.



وأضاف " منتخب مصر مقبل على مرحلة هامة سواء على المستوى القاري أو التصفيات المؤهلة إلى مونديال العالم 2022، ويحتاج لمدرب مميز يتحلى بالشخصية القوية ليتمكن من السيطرة على اللاعبين وقيادتهم نحو الانتصارات .



وينتظر المنتخب الوطني مواجهات مقبلة على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ..

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كينيا ، توجو ، جزر القمر.