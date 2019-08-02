أطباء الجيزة: 24 مرشحا على مقاعد النقابة .. صور

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بالجيزة، أن عدد المُرشحين على جميع المقاعد بالنقابة وصل 24 طبيبا، وذلك بعد حسم نتائج التنازلات.



وأكدت النقابة أن عدد المُرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة، وصل الي 6 أطباء وهم: حمدى هريدى، شريف عبد الهادى، خالد المنياوى، عبلة عاطف خليل، أحمد حسنين، طارق البلتاجى.



وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت غلق باب التنازلات بين المُرشحين على كافة مقاعد النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات 11 أكتوبر المقبل.