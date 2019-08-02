ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطباء الجيزة: 24 مرشحا على مقاعد النقابة .. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بالجيزة، أن عدد المُرشحين على جميع المقاعد بالنقابة وصل 24 طبيبا، وذلك بعد حسم نتائج التنازلات.

وأكدت النقابة أن عدد المُرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة، وصل الي 6 أطباء وهم: حمدى هريدى، شريف عبد الهادى، خالد المنياوى، عبلة عاطف خليل، أحمد حسنين، طارق البلتاجى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت غلق باب التنازلات بين المُرشحين على كافة مقاعد النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات 11 أكتوبر المقبل.
أطباء الجيزة: 24 مرشحا على مقاعد النقابة .. صور

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح فضل العشر الأول من ذي الحجة

تعديلات نظام السفر الجديدة تشعل تويتر.. ماذا قال السعوديون؟

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

شاهد.. إطلالة سمية الخشاب بالتايجر

قفشة يكشف تفاصيل ضغط ديسابر عليه للانتقال للزمالك

تعرف على موعد بدء وانتهاء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان