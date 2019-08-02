نشرة الأخبار.. انفجارات في تايلاند.. هجوم ضخم لتنظيم القاعدة.. مصري يسرق ويضرب زوجته بالكويت.. وطفلة تشنق نفسها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
بومبيو يتوعد إيران: سنواصل العقوبات عليها
توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، نظام إيران بمزيد من العقوبات وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، الماضي عقوبات على وزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف.
قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرا للقاعدة جنوبي اليمن
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.
مقيمان بالكويت.. مصري يضرب زوجته ويسرقها والشرطة تتدخل
اتهمت وافدة مصرية تعيش بالكويت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة خاتمين من مجوهراتها، و400 دينار، وسجلت بحقه قضية في أحد أقسام شرطة محافظة حولي.
صفقة بين ترامب وطالبان لسحب قوات أمريكا من أفغانستان
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لسحب أقل من نصف القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، وذلك بموجب الاتفاقات المبدئية مع حركة طالبان الإرهابية.
فصيلة الدم وألوان الملابس .. البعوض يهاجم البعض بسببها
أكد العلماء أن البعوض قد يلغ البعض في حين لا يقترب من البعض الآخر، حيث ينجذب البعوض للبشر أصحاب فصيلة الدم A، التي تعد فصيلة الدم الأولى في العالم، وقد تعود عليها البعوض ويعرفها منذ القدم.
سماع دوي انفجارات عدة في بانكوك بتايلاند
أفادت وسائل إعلام محلية في تايلاند اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة التايلاندية بانكوك في ثلاثة مواقع على الأقل.
بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج
أكد فواز عثمان الأمير ابن شقيقة الإعلامية فجر السعيد، أنها غادرت ظهر أمس الخميس، الكويت متوجهة إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة طبية خاصة للعلاج من المرض الذي أصابها.
بسبب مرجيحة.. مصرع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة خنقا بالحوامدية
لقيت طفلة بمنطقة الحوامدية مصرعها خنقا إثر التفاف ملاءة حول رقبتها أثناء لعبها بها ك "مرجيحة" تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
بومبيو يتوعد إيران: سنواصل العقوبات عليها
توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، نظام إيران بمزيد من العقوبات وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، الماضي عقوبات على وزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف.
قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرا للقاعدة جنوبي اليمن
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.
مقيمان بالكويت.. مصري يضرب زوجته ويسرقها والشرطة تتدخل
اتهمت وافدة مصرية تعيش بالكويت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة خاتمين من مجوهراتها، و400 دينار، وسجلت بحقه قضية في أحد أقسام شرطة محافظة حولي.
صفقة بين ترامب وطالبان لسحب قوات أمريكا من أفغانستان
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لسحب أقل من نصف القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، وذلك بموجب الاتفاقات المبدئية مع حركة طالبان الإرهابية.
فصيلة الدم وألوان الملابس .. البعوض يهاجم البعض بسببها
أكد العلماء أن البعوض قد يلغ البعض في حين لا يقترب من البعض الآخر، حيث ينجذب البعوض للبشر أصحاب فصيلة الدم A، التي تعد فصيلة الدم الأولى في العالم، وقد تعود عليها البعوض ويعرفها منذ القدم.
سماع دوي انفجارات عدة في بانكوك بتايلاند
أفادت وسائل إعلام محلية في تايلاند اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة التايلاندية بانكوك في ثلاثة مواقع على الأقل.
بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج
أكد فواز عثمان الأمير ابن شقيقة الإعلامية فجر السعيد، أنها غادرت ظهر أمس الخميس، الكويت متوجهة إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة طبية خاصة للعلاج من المرض الذي أصابها.
بسبب مرجيحة.. مصرع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة خنقا بالحوامدية
لقيت طفلة بمنطقة الحوامدية مصرعها خنقا إثر التفاف ملاءة حول رقبتها أثناء لعبها بها ك "مرجيحة" تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.