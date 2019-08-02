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مرأة

خلال مشاركتهم في المزادات.. أعمال النساء المبدعات يتفوقن على الرجال

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:30 م
النساء المبدعات يتفوقن
النساء المبدعات يتفوقن على الرجال حال مشاركة أعمالهن في المز
أ ش أ
حققت أعمال فنانات طرحت في المزاد، خلال السنوات الست الماضية، عائدات أعلى مقارنة بأعمال المبدعين من الذكور.

ووفقا لتقرير جديد أصدرته مجموعة سوثبى مى مويسز لتحليل السوق والأبحاث، قد يكون هناك العديد من الأسباب المختلفة لهذه النتائج، ربما العوامل الثقافية المختلفة لها دور في هذا الصدد.

وقال مايل كلاين، رئيس المنظمة إن التقدير استخدم البيانات التي تم جمعها حول أكثر من 63,000 عمل فني تم طرحه في مزاد علني أكثر من مرة بين عامى 2012 و2018، ويتضمن مؤشرًا على 2500 مبيعات عمل للنساء و56000 مبيعات عمل من قبل الرجال.

ويكشف مؤشر (All Art-Female AAF) عن زيادة بنسبة 73% في سعر أعمال النساء في المبيعات المتكررة بين عامي 2012 و2018، بينما يجد مؤشر (All Art-Male AAM) زيادة بنسبة 8٪ للفنانين الذكور خلال الفترة نفسها.

ووجدت الدراسة أن قيمة إعادة البيع لأعمال الفنانات المعاصرات كانت أعلى بنسبة 88٪ من نظرائهن الذكور.

ووفقًا للدراسة، فإن الرسامة "جورجيا أوكيف"، التي تحمل الرقم القياسي في عمل فني لإمرأة مع لوحة جيمسون للحشائش / زهرة بيضاء رقم 1، التي بيعت في سوثبيز نيويورك مقابل 44.4 مليون دولار حوالي 10 مليون دولار - 15 مليون دولار في عام 2014 - شهدت سوق أعمالها ارتفاعا بنسبة 16٪ مع انتقال عملها من المبيعات الأمريكية إلى المبيعات الانطباعية والحديثة والمعاصرة في عام 2017.

ومع ذلك، لا تعكس النتائج سوق الفن الأوسع. فلا يزال الفنانون الذكور يشكلون أكثر من 90 ٪ من المبيعات التجارية من حيث الحجم و93 ٪ من حيث القيمة، وفقا لتقرير نشرته Art Basel و UBS في وقت سابق من هذا العام ، وكانت هذه الأرقام ثابتة في العقد الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، قال كلاين "إن البيانات في الدراسة الجديدة توفر نظرة ثاقبة حول كيفية نمو قيمة العمل بعد مزاده الأولي..يمكن للمرء أن يفترض لسبب ما أن حصة السوق قد تتغير أكثر خلال العقد المقبل".

مضيفًا أن الدراسة "تفصل بيانات سجل المزاد هذا بطريقة مبتكرة جديدة وذات مغزى".

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