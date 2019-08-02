بشرى سارة.. نقابة التمريض تعلن فرص عمل بالسعودية تبدأ 4 آلاف ريال

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، عقد برتوكول تعاون مع سوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، مشيرة إلى أن النقابة بدأت فى تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس الجارى.





وأكدت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى انطلاقا من حرص النقابة العامة على التواجد المصرى لمهنة التمريض، كسفراء لمصر فى جميع الدول العربية، وبالأخص دولة السعودية الشقيقة.



