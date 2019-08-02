ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو ناوى تسافر .. تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 2-8-2019

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:38 ص
قطار
قطار
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة 2-8-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر. 

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات .. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

مقيمان بالكويت.. مصري يضرب زوجته ويسرقها والشرطة تتدخل

تعرف على موعد بدء وانتهاء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

وليد سليمان يكشف كواليس إصابة جنش بمعسكر المنتخب

مشهد مؤثر..آخر لقاء بين الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر قبل وفاته.. فيديو

رسميا .. داني ألفيس ينضم لـ ساو باولو البرازيلي

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور