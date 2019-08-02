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رياضة

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
منار نور
أبدى اللاعب إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، رفضه لفكرة اختيار مدير فني وطني لتولي مسئولية تدريب منتخب مصر.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏فكره تواجد وترشيح مدرب مصري
حاليا للمنتخب لا أحد يصلح وأي كلام تاني غير ده كل بيجامل وصباحكم خير".

ويحسم ثروت سويلم، المدير التنفيذى، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ملف المدير الفني القادم للمنتخب الوطنى الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

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