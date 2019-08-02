رحلة لممرضة برتغالية بالدراجة لرفع الوعي بتغير المناخ

قررت ممرضة برتغالية، عاشت في دبلن بأيرلندا لمدة عامين، أن تستفيد من رحلتها الأخيرة عائدة إلى بلادها في رفع مستوى الوعي بالتغير المناخي من خلال القيام برحلة بالدراجة لمسافة ألف كيلومتر بمساعدة منظمة السلام الأخضر "جرين بيس".



وبعد القيام بالعديد من الرحلات الجوية بين أيرلندا والبرتغال، قررت الممرضة آنا سانتوس، أن تتم رحلتها الأخيرة بين البلدين بطريقة صديقة للبيئة، باستخدام العبارة والقطارات ودراجتها.



ونقلت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية عن آنا سانتوس قولها: "الهدف من وراء الرحلة هو التعرف على ثقافة أخرى وبلد آخر وزيادة الوعي البيئي"..وقررت آنا جمع واحد يورو لكل كيلومتر من الرحلة والتبرع بها لمنظمة "جرين بيس".