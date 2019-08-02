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محافظات

شوشة: آلية عمل لتعبئة إسطوانات الغاز من محطة التعبئة ببئر العبد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
احمد صالح
أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليماته إلى رئيس مدينة بئر العبد لوضع آلية عمل لتعبئة الاسطوانات الغاز بمحطة التعبئة الرئيسية بالمدينة.

وطالب المحافظ، بتواجد مندوب من إدارة التموين للقيام بعمل وزن عشوائي لاسطوانات الغاز عند خروج السيارات المحملة من بوابة المحطة ،على أن يشارك في عملية المراقبة موظف من مجلس مدينة بئر العبد .

وأشار إلى أن أقصى حد لسعر الاسطوانات داخل المستودع ، يتراوح مابين 70 إلى 72 جنيها في قرى مركز ومدينة بئر العبد و75 جنيها  بمدينة العريش و80 جنيها لمدينة الشيخ زويد . 

وأكد اللواء شوشة، سحب الترخيص مباشرة من المناديب في حالة عدم الالتزام بالتعليمات ، وأن المحافظة على استعداد أن تقوم بتوريد 6 سيارات محملة بإسطوانات من محافظة السويس يوميا.

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