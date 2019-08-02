ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال نائب الرئيس السابق لجزر المالديف في الهند لدخوله البلاد بصورة غير قانونية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:53 ص
أحمد أديب نائب الرئيس
أحمد أديب نائب الرئيس السابق لجزر المالديف
أ ش أ
أعلن مسؤولون في الشرطة وميناء ذوثوكدي، جنوبي الهند، أن السلطات تستجوب أحمد أديب نائب الرئيس السابق لجزر المالديف، بتهمة دخول البلاد بصورة غير شرعية قادما من المالديف على متن زورق.

وقال المسؤولون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم توقيف أديب بعد وصوله إلى ذوثوكدي على متن قارب".

من جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية في الهند إن أديب لم تكن لديه وثائق سفر صالحة، وبالتالي لا يسمح له بدخول أراضي الهند.

يشار إلى أنه صدر بحق أديب حكم بالسجن 15 عاما عام 2016 بعد إدانته بالتآمر لاغتيال رئيس بلاده عبد الله يمين، كما أدين بتهم فساد وإرهاب بما رفع عقوبته الإجمالية إلى 33 عاما، لكن القضاء أمر بإعادة محاكمته بذات الاتهامات هذا العام، بعد أن ألغى الإدانات الصادرة ضده بسبب تأثيرات سياسية على محاكمته.

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. ولطيفة تحيي 4 حفلات في تونس الشهر الجاري

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

حج السلاطين .. الخلفاء الراشدون جميعا و5 فقط من بني أمية ذهبوا لأداء المناسك

نتائج مذهلة للوصفة.. ماسك التجاعيد والتفتيح قبل العيد

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

تعرف على 7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور