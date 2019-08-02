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أخبار العالم

العثور على رفات طيار من البحرية الأمريكية بعد تحطم طائرته في كاليفورنيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:46 ص
مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية
رويترز
أكدت البحرية الأمريكية يوم الخميس أن قائد طائرة مقاتلة تحطمت في متنزه وادي الموت الوطني بكاليفورنيا لقي حتفه في الحادث الذي وقع أثناء تدريبات فوق منطقة تضم واديا عميقا، والذي تسبب في إصابة سبعة سائحين على الأرض.

وقالت البحرية إن الطائرة وهي من طراز إف/إيه-18إي سوبر هورنت ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق رينبو كانيون في وادي الموت على بعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيجاس عندما سقطت صباح الأربعاء.

ولم يتأكد مصير قائد الطائرة عقب التحطم مباشرة، لكن مسؤولين بالبحرية الأمريكية قالوا في اليوم التالي إنه تم تحديد موقع رفاته.

وقال باتريك تيلور المتحدث باسم المتنزه الوطني إن سبعة زوار من فرنسا، كانوا يقفون في المنطقة المطلة على الوادي، يعانون حروقا وجروحا جراء التحطم.

وقال تيلور إنه لا يعلم كيف تعرض السائحون للإصابة أو إلى أي مدى كانوا قريبين من موقع الحادث.

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