ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطولة تنس صينية تقدم أكبر جائزة مالية في تاريخ اللعبة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:50 ص
تنس
تنس
أ ش أ
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من أجل المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بجوائز بطولات تنس المحترفين، أعلنت بطولة تنظم في الصين عن تخصيص جائزة مالية لمسابقة السيدات هي الأكبر في تاريخ اللعبة، وقيمتها 75ر4 ملايين دولار للفائزة باللقب.

وسوف تتخطى قيمة هذه الجائزة تلك التي حصل عليها الفريق الأمريكي للسيدات لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العالم مؤخرا وتبلغ قيمتها 4 ملايين دولار كما تساوى ضعف بطولة الماسترز للجولف التي حصل عليها اللاعب تايجر وودز العام الحالي.

يذكر أن اتحاد اللاعبات المحترفات خصص مبلغ 71ر2 مليون دولار للفائزة بلقب البطولة الختامية فى العام الماضى فى إطار مساعيه لتضييق الفجوة فى قيمة الجوائز المالية بين لاعبي ولاعبات التنس.

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة سمية الخشاب بالتايجر

يارايحين للنبي.. نصائح طبية للحجاج ومرضى القلب خلال المناسك

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-8-2019 .. فيديو

لحظات تخطف الأنفاس.. فيل غاضب يطارد حافلة سياحية بجنوب أفريقيا

قبل عام الحساب.. 819 مليار جنيه استثمارات بقطاع البترول في 6 سنوات

مضروب بالنار داخل سيارته.. الكشف عن المتهمين بقتل شاب أمام جامعة القاهرة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور