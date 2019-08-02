بطولة تنس صينية تقدم أكبر جائزة مالية في تاريخ اللعبة

في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من أجل المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بجوائز بطولات تنس المحترفين، أعلنت بطولة تنظم في الصين عن تخصيص جائزة مالية لمسابقة السيدات هي الأكبر في تاريخ اللعبة، وقيمتها 75ر4 ملايين دولار للفائزة باللقب.



وسوف تتخطى قيمة هذه الجائزة تلك التي حصل عليها الفريق الأمريكي للسيدات لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العالم مؤخرا وتبلغ قيمتها 4 ملايين دولار كما تساوى ضعف بطولة الماسترز للجولف التي حصل عليها اللاعب تايجر وودز العام الحالي.



يذكر أن اتحاد اللاعبات المحترفات خصص مبلغ 71ر2 مليون دولار للفائزة بلقب البطولة الختامية فى العام الماضى فى إطار مساعيه لتضييق الفجوة فى قيمة الجوائز المالية بين لاعبي ولاعبات التنس.