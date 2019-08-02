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تمهيدا لعقد اجتماع سداسى .. مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:48 ص
سد النهضة
سد النهضة
جمال صلاح الدين
عقد وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، جلسة مباحثات ومشاورات مع وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبى بمقر وزارة المياه الاثيوبية، حيث تم خلالها تسليم وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعقد اجتماع سداسى بحضور وزراء الري والخارجية فى الدولتين بالإضافة الى دولة السودان.

وكان وزير الري كان قد توجه الى أديس أبابا مع الوفد المرافق من وزارتي الخارجيه والري بعد مغادرته الخرطوم صباح اليوم.

وعلى صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة تم عرض الخبرات المصرية فى مجال ادارة الموارد المائية و رفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، وتم دعوة الجانب الإثيوبى للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة تساهم فى دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

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