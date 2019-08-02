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القاهرة تسجل 36 درجة.. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات اليوم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:07 ص
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 36
شبين الكوم 24 36
طنطا 24 35
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 24 31
مطروح 24 31
السلوم 22 33
سيوة 25 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 31
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 33
رفح 23 32
رأس سدر 27 38
نخل 20 36
نويبع 28 37
طابا 28 35
كاترين 19 33
الطور 26 37
شرم الشيخ 28 40
الغردقة 28 41
مرسى علم 28 39
الفيوم 24 39
بنى سويف 24 39
المنيا 24 39
أسيوط 24 41
سوهاج 26 41
قنا 26 42
الأقصر 29 43
أسوان 28 44
أبوسمبل 25 42
الوادي الجديد 24 44
شلاتين 29 37
أبو رماد 27 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 34

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