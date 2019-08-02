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أخبار العالم

تصعيد جديد.. طائرات وذخائر أمريكية خاصة لحماية مضيق هرمز

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:17 ص
مقاتلة إف 15
مقاتلة إف 15
عرفة البنداري
أفادت تقارير عسكرية بأن الجانب الأمريكي بدأ في تسليح المقاتلات من طراز إف 15 بذخائر عنقودية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ودفعها للمشاركة في طلعات جوية فوق مضيق هرمز.

ونوه تقرير نشره موقع THE WAR ZONE DRIVE المتخصص في الشؤون العسكرية إلى أن الذخائر تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة.

وبحسب الموقع فإن طائرات "إف 15 إي" هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة لأداء مهام جو - جو، وجو - أرض، وتقوم حاليًا بدوريات لضمان حرية التجارة البحرية والمفتوحة بالمنطقة.

ويمكن للذخائر الجديدة التي تستخدمها الطائرات الأمريكية أن تكون مفيدة لضرب القوارب الصغيرة، التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في الخليج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.

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