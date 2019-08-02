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نظام دفع عبر التعرف على الوجه في كوريا الجنوبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:09 ص
التعرف على الوجه
التعرف على الوجه
أ ش أ
أصبحت عمليات الدفع من خلال التعرف على الوجه متاحة الآن في كوريا الجنوبية، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في الصين.

وقالت شركة (شينهان كارد)، وهي أكبر شركة بطاقات ائتمان عالمية في كوريا، إنها بدأت في تشغيل بطاقة "شينهان فيس باي" وهو نظام دفع يعتمد على التعرف على الوجه، حيث يستطيع موظفوها إجراء المدفوعات باستخدام هذا النظام داخل فرع لسلسلة متاجر كبرى في مقر الشركة في سول والمقاهي والكافتيريات بالمبنى.

ويمكن للموظفين استخدام النظام بعد تسجيل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة والتقاط صور لوجوه العملاء باستخدام أكشاك التعرف على الوجه في المقر الرئيسي، وإذا قاموا بتسجيل معلوماتهم، فيمكنهم إجراء عمليات شراء بدون بطاقات ائتمان أو هواتف محمولة ، فقط باستخدام وجوههم ، في كل متجر مجهز بنظام الدفع.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أنه بعد تجربة النظام فى مقرها الرئيسي، تعتزم الشركة تعميم الفكرة في الجامعات وفروع سلسلة المتجر الكبير في أنحاء البلاد.

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