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أخبار العالم

بعد إصابة 3 عسكريين إسرائيليين.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية خان يونس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:18 ص
بعد جرح 3 إسرئيليين
بعد جرح 3 إسرئيليين .. الاحتلال ينشر فيديو لعملية خان يونس
سمر صالح
كشفت القناة العبرية الـ13 اليوم الجمعة،عن تفاصيل عملية الاشتباك المسلح التي جرت قرب حدود خان يونس جنوب قطاع غزة فجر أمس الخميس .

وقالت القناة 13 التي عرضت فيديو توضيحي للعملية إن المنفذ دخل بعد الساعة 02:00 صباحا وهو يرتدي زي عسكري يحتوي على قنابل يدوية ويحمل سلاح كلاشينكوف، قبل أن يرصده موقع المراقبة من على بعد حوالي 250 متر داخل غزة، ثم اصطدمت به قوة جولاني.

وأضافت القناة أن القوة الأولى تحت قيادة قائد الفصيل بدأت بتبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم، فأصيب قائد الفصيل بجروح متوسطة، وجنديين أصيبا بجروح طفيفة".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "قوة اخرى من لواء جولاني بقيادة نائب قائد الفصيل تدخلت برفقة قائد اللواء الجنوبي وقائد الكتيبة 12، وأجهزت على المنفذ وقامت بتصفيته".

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